50% респондентов заявили об ухудшении материального положения их семьи.

Большинство украинцев считают, что за год политическая и экономическая ситуации в стране ухудшились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, 14% респондентов заявили, что их чувство уверенности в будущем улучшилось за последний год, для 30% - оно не изменилось и для 53% – ухудшилось.

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В то же время, по мнению большинства опрошенных, политическая и экономическая ситуация в Украине ухудшилась за последний год: такой ответ дали 63% и 70% соответственно.

Около 20% заявили, что ситуация не изменилась, а 12% считают, что улучшилась политическая ситуация, 8% - экономическая.

Кроме того, 40% украинцев отметили, что материальное положение их семьи не изменилось за год, 50% опрошенных заявили об ухудшении, а 9% - об улучшении.

"Несмотря на скептические ответы, по сравнению с декабрем 2018 года оценки политического и экономического положения несколько улучшились", - отмечают социологи.

Наиболее оптимистично оценивают изменения во всех этих сферах жители столицы и самые молодые опрошенные.

***Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 16-18 декабря. Было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) 2,5 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0%.

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