Идея флешмоба - передать привет украинцам на оккупированных территориях.

"Единое сердце Украины" - флешмоб с таким названием состоялся на всей территории страны - и свободной, и оккупированной части. И собрал вместе несколько тысяч человек. Идея флешмоба - показать жителям оккупированных городов, что остальные украинцы, которые живут безопаснее и спокойнее, не забывают о них.

Как говорится в сюжете ТСН, для того, чтобы объединить сердца, любой мог сфотографировать на фоне своего города половинку сердечка. Далее же эти фотографии полусердец в коллаже соединяли представители движения сопротивления "Жовта стрічка" и выставляли фото в сеть.

Полусерца уже появились на стенах домов в Киеве, Виннице, Днепре, Львове и Хмельницком. Этот флешмоб объединил тысячи украинцев.

Видео дня

Активисты движения "Жовта стрічка" признаются, что на оккупированных территориях трудно проводить подобные флешмобы. А еще и опасно, ведь россияне преследуют проукраински настроенных граждан.

Онлайн-акция из-за расстрела россиянами украинского военнопленного

Украинцы массово постят в соцсети слова "Слава Украине!", "Герою слава!"и" Героям Слава!". Так они пытаются привлечь внимание мира к зверскому убийству украинского военного, который был расстрелян после того, как выкрикнул лозунг "Слава Украине!".

Требуя справедливости и наказания для оккупантов, пользователи соцсетей постят скриншоты из видео с казнью пленного украинца, опубликованного его убийцами, и иллюстрации, посвященные этому военному преступлению.

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