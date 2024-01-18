Усталость испытывают 55 процентов опрошенных.

Более половины украинцев (55%) чувствуют усталость, за полгода их доля выросла на 5 процентов. Кроме того, почти треть граждан (28%) остается нетрудоустроенной, показывают данные опрос Gradus Research в рамках проекта "Градус общества во время войны".

"Результаты последней волны исследования продемонстрировали, что украинцы все больше чувствуют усталость и бессилие из-за неопределенности и изменчивости войны. Но несмотря на такое эмоциональное напряжение, они активно возвращаются к работе и строят планы на будущее", - отметила директор Gradus Research Евгения Близнюк.

По данным опроса, процент трудоустроенных среди украинцев, работающих полный или частичный рабочий день, сейчас составляет 62%, по сравнению с 24% в марте 2022 года. Нетрудоустроенными остаются 28% респондентов, и 8% - имеют работу, но не работают.

Видео дня

В то же время увеличилось количество опрошенных, которые получают заработную плату и уверены, что будут получать ее в будущем - их доля впервые с начала войны составляет более половины (55%), тогда как в марте 2022 года она составляла 21%.

Для восстановления нормальной жизни после войны требуется более пяти лет. Так считают более трети респондентов - 37%. В апреле 2023 года их доля составляла 31%.

Срок "до года" для восстановления жизни, в свою очередь, прогнозируют 12% опрошенных, 1-2 года - 11%, а до 5 лет - 19%.

Большинство респондентов (55%) отмечают, что в их жизни в последнее время преобладает усталость. Во время предыдущей волны опроса в апреле 2023 года такое состояние декларировали 50% опрошенных.

Среди других наиболее распространенных состояний опрошенных преобладают напряжение (43%), раздражение (32%), бессилие (31%), разочарование (29%), осторожность (28%), страх (28%) и гнев (25%).

Трудоустройство в Украине: кого ищут работодатели

По данным проекта прогноза Министерства экономики Украины, в 2024 году потребность в специалистах и рабочих кадрах составит 481,6 тысяч человек. В 2025 году потребность в работниках возрастет до почти 542 тысяч человек, в 2026 году – 606,8 тыс. человек, в 2027 – 669,5 тыс.

Больше всего работников, согласно прогнозу, будут нуждаться в таких сферах, как промышленность и строительство, чуть меньше - Оптовая и розничная торговля и государственное управление и оборона. А самыми востребованными кадрами в следующие 4 года будут рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве, водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок, руководители предприятий, учреждений и организаций. профессионалы в области физических, математических и технических наук и технические специалисты в области прикладных наук и инженерии.

Свою очередью, в последнее время заметно осложнилась ситуация с работой в украинском ИТ. За последние 12 месяцев 25% айтовцев уволили или не продлили контракт (полгода назад таких было лишь 16%). Еще 16% специалистов ушли с работы или проекта по собственной инициативе, а 8% отправляли на бенч или в неоплачиваемый отпуск. В целом 47% айтовцев ушли с работы или проекта в течение последнего года.

Вас также могут заинтересовать новости: