Поиск работы остается сверхсложной задачей для многих украинцев. В Министерстве экономики разработали проект среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах. Он раскрывает, какие специалисты будут востребованными на рынке труда в 2024-2027 годах.
По данным проекта, в 2024 году потребность в специалистах и рабочих кадрах составит 481,6 тысяч человек. В 2025 году потребность в работниках возрастет до почти 542 тысяч человек, в 2026 году – 606,8 тыс. человек, в 2027 – 669,5 тыс.
Больше всего работников, согласно прогнозу, будет необходимо в таких сферах, как промышленность и строительство, чуть меньше - оптовая и розничная торговля и государственное управление и оборона. А самыми востребованными кадрами в следующие 4 года будут:
- рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве;
- водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок;
- руководители предприятий, учреждений и организаций;
- профессионалы в области физических, математических и технических наук;
- технические специалисты в области прикладных наук и инженерии.
Трудоустройство в Украине
По данным Национального банка, количество официально зарегистрированных безработных в Украине в сентябре упало до рекордного минимума в 103,3 тыс. человек. При этом пособие по безработице сейчас получает 41,8 тыс. безработных украинцев.
По прогнозу Минэкономики, уровень безработицы в Украине сократится до 19% в этом году, что все равно остается высоким показателем.