Больше всего кадров будет нужно в сферах промышленности и строительства.

Поиск работы остается сверхсложной задачей для многих украинцев. В Министерстве экономики разработали проект среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах. Он раскрывает, какие специалисты будут востребованными на рынке труда в 2024-2027 годах.

По данным проекта, в 2024 году потребность в специалистах и рабочих кадрах составит 481,6 тысяч человек. В 2025 году потребность в работниках возрастет до почти 542 тысяч человек, в 2026 году – 606,8 тыс. человек, в 2027 – 669,5 тыс.

Больше всего работников, согласно прогнозу, будет необходимо в таких сферах, как промышленность и строительство, чуть меньше - оптовая и розничная торговля и государственное управление и оборона. А самыми востребованными кадрами в следующие 4 года будут:

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рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве;

водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок;

руководители предприятий, учреждений и организаций;

профессионалы в области физических, математических и технических наук;

технические специалисты в области прикладных наук и инженерии.

Трудоустройство в Украине

По данным Национального банка, количество официально зарегистрированных безработных в Украине в сентябре упало до рекордного минимума в 103,3 тыс. человек. При этом пособие по безработице сейчас получает 41,8 тыс. безработных украинцев.

По прогнозу Минэкономики, уровень безработицы в Украине сократится до 19% в этом году, что все равно остается высоким показателем.

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