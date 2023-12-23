Среднестатистический поляк планирует потратить во время предстоящих праздников 1490 злотых (14,2 тыс грн).

Мигранты, которые находятся в Польше, планируют потратить на Рождество в среднем 470 злотых (4,5 тыс грн), что втрое меньше, чем среднестатистический поляк, - говорится в исследовании "Мигранты – Рождество в Польше", проведенном миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета.

Исследование показало, что почти каждый третий иностранец (30%), в том числе украинцы, находящиеся в Польше, намерен потратить от 101 до 500 злотых на продукты, подарки и путешествия,связанные с празднованием Рождества (960 - 4, 8 тыс грн). В то время как только каждый четвертый иммигрант (25%) планирует более высокие расходы. Каждый десятый респондент (9%) в этот период потратит менее 100 злотых, и такой же процент иммигрантов не планирует рождественских расходов.

На празднование Рождества в Польше мигранты планируют выделить в среднем около 470 злотых. В свою очередь, исследование, проведенное по заказу Ассоциации польских банков исследовательской компанией Minds&Roses, показывает, что среднестатистический поляк планирует потратить во время предстоящих праздников 1490 злотых (14,2 тыс грн). Это в три раза больше, чем иностранец, находящийся в Польше.

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Среди любимых блюд традиционной польской рождественской кухни иностранцы назвали прежде всего вареники с капустой и грибами (28% респондентов). В свою очередь 26% респондентов признались, что из всех праздничных блюд отдают предпочтение грибному супу. В пятерку блюд, которые чаще всего выбирают иммигранты, вошли кутья (26%), популярная как в польской, так и в украинской кухне, а также сырник (26%) и маковый пирог (26%). Однако традиционный польский борщ с "ушками" понравился только каждому десятому иностранцу (11%), а также бигос (11%) или рыбный холодец (10%).

Как проводился опрос

Опрос "Мигранты - Рождество в Польше" провели 30 ноября-11 декабря 2023 года миграционная платформа EWL, Фонд поддержки мигрантов на рынке труда EWL и Центр восточноевропейских исследований Варшавского университета. В исследовании приняли участие 506 граждан Украины, Беларуси, России, Грузии, Армении, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Боснии и Герцеговины, которые работают или учатся в Польше. 419 опрошенных составляли граждане Украины.

Украинские беженцы в Европе

У большинства украинцев, вынужденно находящихся в Германии из-за полномасштабного вторжения, остается 494 евро (19,1 тыс грн) в месяц после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране.

Аналогичный опрос в Польше показал, что у 59% граждан Украины после оплаты всех расходов на проживание в Польше остается почти в 4,5 раза меньше - более 500 злотых в месяц (около 111 евро – 4,3 тыс грн).

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