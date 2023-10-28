38% респондентов утверждают, что после оплаты всех расходов на проживание в Германии у них остается более 500 евро в месяц.

У большинства украинцев, вынужденно находящихся в Германии из-за полномасштабного вторжения, остается 494 евро (19,1 тыс грн) в месяц после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране. Об этом говорится в исследовании "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", проведенном миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

38% респондентов утверждают, что после оплаты всех расходов на проживание в Германии у них остается более 500 евро (19,4 тыс грн) в месяц. Почти у каждого пятого - от 100 до 300 евро (3,9-11,6 тыс грн). Еще 28% респондентов заявляют, что экономят от 301 до 500 евро (11,7-19,4 тыс грн). 15% удается сэкономить до 100 евро (3,9 тыс грн). 13% респондентов заявляют о том, что у них остается более 1000 евро (38,8 тыс грн).

Авторы исследования отмечают, что аналогичный опрос в Польше показал, что у 59% граждан Украины после оплаты всех расходов на проживание в Польше остается почти в 4,5 раза меньше - более 500 злотых в месяц (около 111 евро – 4,3 тыс грн).

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Украинские беженцы в Германии

С августа прошлого года количество зарегистрированных граждан Украины в Германии выросло на 410 тыс. (данные Евростата). Исследование EWL показывает, что на решение беженцев выбор Германии оказывает наибольшее влияние социальный фактор-наличие друзей и знакомых в Германии (43%). А также материальные вопросы, а именно более привлекательные социальные выплаты в Германии (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

В ходе исследования было опрошено 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, а затем выехали в Германию.

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