По состоянию на конец 2019 года больше всего видов на жительство было выдано гражданам Марокко и Турции.

Граждане Украины оказались на третьем месте по количеству разрешений, выданных на конец 2019 года на проживание в 27 странах-членах Европейского Союза.

Об этом сообщила Статистическая служба ЕС (Евростат).

Всего в конце 2019 года действительные разрешения на проживание в странах ЕС имели 20 млн 323 тыс. 600 граждан других стран, которые не входят в Евросоюз.

В частности, в конце 2019 года граждане Марокко были самой большой группой, которые имели действительные разрешения на проживание в странах-членах Евросоюза (2 млн). На втором месте были граждане Турции (1,9 млн), на третьем - Украины (1,3 млн), а на четвертом - Китая (1 млн). Граждане только этих стран имели более 1 млн видов на жительство в Евросоюзе.

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Граждане Сирии имели 974 тыс. видов на жительство, Албании - 868 тыс., Алжира - 700 тыс., России - 689 тыс., Индии - 555 тыс. и Сербии - 504 тыс. Граждане этих стран имели более половины (51%) от общего количества выданных разрешений.

В конце 2019 года больше всего видов на жительство выдали в Германии (4,9 млн, или 24% от общего количества действительных разрешений), в Италии (3,6 млн, или 18%), Франции (3,1 млн, или 15%) и Испании (2,9 млн, или 14%). Эти четыре страны вместе насчитывают 71% выданных разрешений гражданам других стран, которые не являются членами ЕС.

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Автор: Виталий Саенко