Водительское удостоверение отныне возможно получить с помощью национального оператора почтовой связи или курьера.

В Украине правительство разрешило будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по правилам дорожного движения.

Как сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел кроме того, водительское удостоверение теперь можно получить с помощью национального оператора почтовой связи или курьера.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей за помощью единой информационной системы МВД и о возможности получения через электронный кабинет водителя удостоверения водителя с использованием средств почтовой связи", - пояснил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Согласно постановлению правительства, отныне подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей возможны онлайн. В частности, аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует обучать дистанционно, когда регистрирует список группы в Едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно осуществляться для групп в составе не более 10 человек. Если аккредитацию заведение теряет, то и онлайн-обучение приостанавливается.

Кроме того, предусматривается возможность получения по желанию лица заказанного через электронный кабинет водителя или приложение "Дия" удостоверений по использованию средств национального оператора почтовой связи или курьера.

"В условиях пандемии, вызванной острой респираторной болезнью COVID-19, это минимизирует контакты с другими людьми и поэтому является самым безопасным способом получения документов", - отметили в МВД.

Проект реализуется в сотрудничестве с Минцифрой, главным сервисным центром МВД Украины и ГП "Инфотех".

Как сообщал УНИАН, на дорогах Украины заработали еще 20 видеокамер автофиксации нарушений ПДД.

Автор: Тамара Отовская