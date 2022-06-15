Победителем стал дизайн "Трактор, который тянет танк".

Украинцы через "Дию" выбрали дизайн новой патриотической марки от "Укрпочты".

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"Среди 5 предложенных "Укрпочтой" эскизов победителем стал дизайн "Трактор, который тянет танк". Его выбрали 41% украинцев", - отметил Федоров.

Отмечается, что за неделю к опросу в приложении присоединилось более 766 тысяч человек. Также параллельно проходил опрос в соцсетях "Укрпочты", в котором приняли участие 67 тысяч украинцев.

Как сообщал УНИАН, украинцы через всеукраинский опрос в приложении "Дия" выбрали, какой будет следующая марка "Укрпочты". Победителем во всеукраинском опросе стала тема: "Добрый вечер, мы из Украины!".

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