Украинцев просят не занимать очереди заранее.

"Укрпочта" 23 мая выпустит марку "Русский военный корабль... все!" и начнет ее продажу.

Об этом сообщил Генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

"23 мая мы празднуем День морской пехоты Украины. Так совпало, что на этот день приходится 40 дней с момента "трагической" гибели русского крейсера "Москва" - так что двойной праздник. Поэтому именно 23 мая Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль ... все!" и начнет ее продажу", - сообщил он.

Смелянский призвал людей не занимать очереди заранее. Время продажи и все детали "Укрпочта" объявит вечером 22 мая.

"Новая марка выйдет тиражом в 5 млн экземпляров – то есть в 5 раз больше чем первая и в двух номиналах: "Русский военный корабль ... ВСЕ! Смерть врагам!" F для отправлений по Украине и "Русский военный корабль ... все! Слава нации!" W для международных отправлений", - говорится в сообщении.

Продаваться она будет в более чем 1500 отделениях Укрпочты. В первую неделю 1 миллион марок направят именно в отделения. На следующей неделе еще 1 миллион и т.п. лимит – 2 блока по 3 марки одному покупателю (любого номинала 1+1, 2 одного и т.п.)

Еще 1.5 миллиона марок будет продаваться на 5 интернет площадках, в том числе международных. Лимит - тот же самый: 2 блока на заказ.

"Помимо марки с актуальным положением корабля для заказов онлайн будут доступны футболки, свитшоты, магниты и конверты первого дня выпуска, а также другие тематические марки. На большинстве онлайн-площадок будет реализована возможность благотворительных донатов на поддержку армии и тех, кто пострадал от военных действий", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" планирует выпустить марку, посвященную победе Kalush Orchestra на "Евровидении".

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