В случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 21,6% – "против".

Подавляющее большинство респондентов в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины и в ЕС, и в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, в случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 21,6% – "против". Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором (обычно обе эти категории респондентов в итоге не участвуют в референдумах). Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС.

В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% – "против". Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО.

Читайте такжеБольшинство украинцев считают, что за год политическая и экономическая ситуации в стране ухудшились - опросСреди жителей Запада/Центра подавляющее большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На Юге/Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса "за" и "против" разделились бы практически поровну.

Ранее сообщалось, что почти половина поляков поддерживает вступление Украины в НАТО.

Вступление Украины в ЕС и НАТО: как проводился опрос

Опрос проведен в течение 13-16 декабря 2021 года.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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