"Да" на этот вопрос ответили 44,6% опрошенных, а ответ "нет" дали 18,7%.

Почти половина поляков поддерживает вступление Украины в НАТО.

Как сообщает "Польское Радио", такие данные следуют из опроса, проведенного SW Research для портала rp.pl.

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: "По вашему мнению Украина должна в будущем стать членом НАТО, даже если бы это обострило отношения между Альянсом и Россией?".

"Да" на этот вопрос ответили 44,6% опрошенных, а ответ "нет" дали 18,7% адресатов анкеты. В свою очередь, 36,7% респондентов не имели на эту тему собственного мнения.

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Кроме того, из опроса следует, что будущее принятие Украины в Североатлантический альянс даже за счет хорошх отношений с РФ имеет больше поклонников среди мужчин (49%), чем среди женщин (41%). Оправданным такое решение считает более половины (52%) респондентов, которым исполнилось 50 лет, а также 54% тех, чей месячный доход на члена семьи составляет от 1001 до 2000 злотых.

"Исследование проводилось агентством SW Research среди пользователей онлайн-панели SW Panel 14-15 декабря 2021 года. Анализ охватил 800 пользователей интернета в возрасте от 18 лет и старше. Выборка была случайно-квотной. Структура выборки была откорректирована с применением аналитической веса так, чтобы она соответствовала структуре поляков старше 18 лет учитывая ключевые черты, связанные с предметом исследования. В формировании веса учтены общественно-демографические переменные", - сообщает rp.pl.

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Автор: Екатерина Гирнык