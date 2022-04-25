Мошенники не остаются в стороне от горя украинцев из-за войны и пытаются украсть деньги в новых реалиях.

Украинцы на освобожденных от оккупантов территориях начинают возвращаться в свои дома, но на их горе пытаются нажиться мошенники, выманивая деньги.

Об этом предупредил Национальный банк Украины и раскрыл несколько новых мошеннических схем.

"Платное разминирование"

Одним из способов обмана людей стали так называемые "услуги платного разминирования".

"Злоумышленники ходят по домам на Киевщине и представляются пиротехниками ГСЧС. Аферисты предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также "предоставляют услуги" платного разминирования", - рассказали в НБУ.

Украинцам напоминают, что все работы по разминированию проводятся работниками ГСЧС бесплатно согласно плану и в порядке очереди.

Поэтому впускать мошенников в свои дома и платить им деньги нельзя. Более того, о них обязательно следует сообщить в полицию по номеру "102".

Освобождение из плена за деньги

Еще об одном сценарии мошенничества - "освобождении из плена за деньги" - рассказали в командовании морской пехоты. Жертвами мошенников становятся родные и близкие военнослужащих.

"Злоумышленники звонят родственникам защитников со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена военнослужащего. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников", - говорится в сообщении.

Украинцев предупреждают, что представители командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают деньги. Также отмечается, что вопросы освобождения военнопленных находятся лишь в компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит.

"Выплаты всем жителям Украины"

Мошенники делают рассылки, в которых говорится якобы о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В таких сообщениях обычно содержится ссылка на сайт, на котором якобы можно оформить заявку на получение помощи.

"Когда человек переходит по ссылке, мошеннический ресурс предлагает ввести персональные данные и данные о платежной карте для зачисления средств. Если лицо указывает указанную информацию о себе и своей карте, мошенники получают введенные данные, и в дальнейшем используют их для присвоения денег с карты", - предупреждают в киберполиции.

В качестве примера такого мошеннического SMS приводится такой: "Дорогие братья и сестры!!! С сегодняшнего дня мы начинаем выплаты всем жителям Украины, независимо от места нахождения и социального статуса. Всем взрослым выплата составляют: защитникам Украины 5000 гривень, женщинам 4000 гривень, детям 3000 гривень".

Украинцам следует помнить, что нельзя переходить по ссылкам из таких сообщений, поскольку они ведут на мошеннический сайт. И в целом, нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев.

Всю информацию о возможных выплатах помощи от государства следует искать на официальных источниках госучреждений. Также следует обращать внимание на правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные. "Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов", - говорится в сообщении.

"Если все же необходимо перейти на сайт учреждения, адрес которого вы получили в посылке, то лучше введите в поисковой системе название необходимого сайта и только потом переходить на вебресурс", - добавили в Киберполиции.

Правила платежной безопасности

Украинцам следует помнить правила платежной безопасности: никому не сообщать трехзначный номер на обратной стороне платежной карты; коды, поступающие от банков и мобильных операторов; пароли к интернет-банкингу; кодовое слово банка.

Также следует иметь в виду, что мошенник может назваться кем угодно:работником банка;работником НБУ, Пенсионного фонда, Фискальной службы;сотрудником полиции;работником коммунальных служб;работником мобильного оператора;покупателем вашего товара; работником ГСЧС; командования морской пехоты; других органов военного управления. И этот перечень неисчерпаем.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госспецсвязи предупредили, что российские хакеры осуществляют все больше кибератак, направленных против обычных украинцев. В частности, злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки с целью завладеть учетными данными граждан. В таких рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

Кроме того, как отмечается, растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

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