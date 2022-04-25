Также растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

Российские хакеры осуществляют все больше кибератак, направленных против обычных украинцев.

Об этом сообщает

Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Кроме того, как отмечается, растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

Злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки с целью завладеть учетными данными украинцев.

Компания Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью ранее похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться.

В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

Госспецсвязи призывает не открывать писем от неизвестных адресатов, не переходить по ссылкам из таких писем и не вводить на страницах со ссылок свои персональные данные. Также следует включить двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, которые поддерживают такую функцию.

"Злоумышленниками также могут осуществляться рассылки с целью шпионить за человеком и его контактами. Растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, которые временно выехали за границу. Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, пристально следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи. Не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не оставляйте номеров вашей карты, телефона и тому подобное", - подчеркнули в ведомстве.

Получить финансовую помощь от государства можно только в приложении "Дія". Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран, добавили в Госспецсвязи.

Напомним, ранее в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупреждали об усилении вражеских кибератак на Пасху. В частности, враг может присылать поздравления с праздниками через разнообразные мессенджеры или электронную почту.

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