Особенно часто этот "документ" публикуют в пророссийских группах.

В ​Министерстве образования и науки предупредили, что в социальных сетях распространяется фейковый документ о сборе данных выпускников призывного возраста.

Об этом сообщается в Telegram-канале МОН.

Так, в социальных сетях распространяется письмо, якобы подписанное заместителем Министра образования и науки Верой Роговой, относительно поручения руководителям учреждений образования составить списки выпускников призывного возраста с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания.

Отмечается, что особенно часто этот "документ" публикуют в пророссийских группах.

Для подделки письма был использован бланк Министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота.

"Сообщаем, это письмо – фейк. Распространение поддельного документа является подтверждением информационной войны, направленной на создание беспокойства в обществе и дискредитацию МОН. Просим не доверять бессмысленным сообщениям врага и фальшивым "документам". Все официальные документы ведомства размещаются на сайте Министерства образования и науки Украины", - отметили в Министерстве.

Ранее сообщалось, что российские СМИ начали тиражировать якобы документ Министерства обороны Украины, который должен доказывать существование секретных биолабораторий и их работу с военно-биологическими лабораториями США.

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