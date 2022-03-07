Беженцев, особенно молодежь и женщин с детьми, призывают быть внимательными и соблюдать простые правила во время эвакуации за границу.

Международный координационный штаб помощи украинцам, одним из направлений деятельности которого является помощь при временной эвакуации украинцев, в том числе за границу, зафиксировал некоторые случаи, когда наши беженцы едва не попали в ситуации, связанные с торговлей людьми.

И призывает всех беженцев, особенно молодежь и женщин с детьми, быть внимательными и соблюдать простые правила:

Держите при себе паспорт. Показывайте его только пограничникам во время прохождения контроля. Желательно хранить его не просто в сумке, а где-то близко к телу.

Если есть возможность – фотографируйте свой паспорт и пришлите фото людям, которым вы доверяете.

Не садитесь в машину одни.

По возможности найдите информацию, кто будет осуществлять перевозки. Сфотографируйте машину, ее номер, по возможности – документы тех лиц, которые организуют перевозки.

Договоритесь об определенном кодовом слове, знаке или сигнале, который будет означать опасность и что вы нуждаетесь в помощи.

При малейших подозрениях сообщайте в службы и/или организации: полиции, пограничникам, волонтерам, работникам гуманитарных миссий и тому подобное.

В случае, если вы не смогли избежать такой ситуации, рекомендуем звонить на горячие линии по предотвращению торговли людьми:

Польша Helpline – +48 22 628 99 99

Чехия +420 222 721 810, +420 222 717 171, 8 000 777 77

Болгария 0800 186 76

Словакия (горячая линия для граждан Украины) +421 918 366 968

Молдова 0 800 77777 (звонки из Молдовы), +373 22 23 33 09 (звонки из-за границы).

Общественная организация La Strada Ukraine

Организация работает в нескольких направлениях, одно из них – противодействие торговле людьми.

116 123 – национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации. За консультациями, психологической и правовой поддержкой также можно обращаться через Messenger, Telegram.

Более подробно по ссылке: https://dopomoha.org.ua/torgivlya-lyudmy-yak-ne-potrapyty-v-pastku/

Информационная служба МКШДУ

www.dopomoga.org.ua

Телефон горячей линии 380973183479