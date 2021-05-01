Глава Минздрава пообещал содействие тем, кто будет поставлять вакцину на коммерческий рынок.

В Украине не стоит ожидать появления в свободной продаже вакцин от коронавирус, поскольку такого коммерческого рынка пока нет нигде в мире.

Об этом рассказал заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Украина 24".

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На вопрос, когда украинцы смогут купить вакцину за свои деньги, глава Минздрава ответил, что его ведомство не будет заниматься коммерческими поставками вакцин.

"Минздрав не занимается поставкой вакцин на коммерческий рынок, и никогда заниматься такими поставками не будет", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что готов содействовать тем, у кого есть возможность поставить на коммерческий рынок Украины зарегистрированную вакцину, однако "ни одной такой компании нет".

"Коммерческого рынка в мире не существует. Хочу напомнить, что в мире тотальный дефицит вакцин. Во всех странах мира, кроме стран-производителей, срываются полностью поставки вакцин", - добавил Степанов.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

На 30 апреля с начала вакцинальной кампании в Украине от COVID-19 привились 702 тыс. 440 человек, в лист ожидания вакцинации записались 504 тыс. 101 человек.

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Автор: Александр Топчий