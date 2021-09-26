В сервисе MEGOGO извинились за технический сбой перед началом трансляции поединка.

Медиасервис MEGOGO извинился и пообещал вернуть деньги части зрителей, которые не смогли посмотреть бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа из-за сбоя.

Подробнее о сбое в сервисе сообщили на Facebook-странице.

"По нашим данным, большинство зрителей беспрепятственно и в лучшем качестве смогли присоединиться к просмотру боя… Но, к сожалению, на одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего у части наших зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, и это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали", – говорится в сообщении.

"Со своей стороны мы вернем средства всем пользователям, у которых были проблемы с просмотром. Сейчас наша служба поддержки работает с максимальной нагрузкой круглосуточно… Наши специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы в будущем подобных моментов не случалось", – добавили в сервисе.

Бой Усика против Джошуа: сбой на MEGOGO

Читайте такжеУсик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе (фото, видео)Ранее сообщалось, что украинцы массово не смогли посмотреть бой украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

Дело в том, что перед началом поединка сервис MEGOGO, который единственный транслирует его в Украине, лег.

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Автор: Катерина Шварц