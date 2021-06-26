Специалисты работают над решением проблемы.

В "ПриватБанке" произошел технический сбой, в результате которого у некоторых клиентов были повторно списаны средства.

Об этом пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга написал на своей странице в Facebook.

«Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, которые из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте», - отметил он.

Читайте такжеВ «ПриватБанке» рассказали, как переводить деньги без указания карты: пошаговая инструкцияСерга заверил, что специалисты работают над решением проблемы.

По его данным, некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.

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Автор: Дмитрий Хилюк