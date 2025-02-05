По словам Зеленского, некоторые военные находились в плену более двух лет.

Состоялся очередной обмен пленными, домой из российского плена вернулись 150 защитников Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что сегодня хороший день для всех нас.

"Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский. Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину", - заявил глава государства.

Он отметил, что некоторые из военных находились в плену более двух лет.

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"И сегодня для них и их родных - день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье - видеть их дома, живых, свободных", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто работает ради возвращения наших людей.

"Спасибо партнерам, в частности ОАЭ, и тем, кто поддерживает нас на этом пути", - отметил он и добавил, что Украина работает, чтобы вернуть всех.

Освобождение украинцев из российского плена

Как сообщал УНИАН, 30 декабря из российского плена освободили 189 украинцев: 87 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 43 бойца Национальной гвардии Украины, 33 пограничника и 24 представителя Военно-морских сил, а также двое гражданских.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что обмены пленными с Россией должны стать систематическими в 2025 году. По его словам, есть "предварительная договоренность" с российской стороной.

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