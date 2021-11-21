С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию.

Польша выражает обеспокоенность в связи с присутствием российских войскам у границ Украины и на территории Беларуси.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает канцелярия премьера Польши.

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"Растет присутствие российских войск вокруг Украины, в Беларуси, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области. Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки", — заявил Моравецкий.

Миграционный кризис на границе с Беларусью:

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

21 ноября 2021 года Польша заявила о том, что рассматривает возможность серьезных санкций против Беларуси, включая закрытие границы, транзитных и торговых переходов.

Автор: Елена Коваленко