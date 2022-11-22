Ранее Чехия также передавала подобные конструкции Украине.

На следующей неделе Чехия передаст Украине две тяжелые мостовые конструкции, для транспоровки которых будут привлекать пожарных.

Как сообщает Радио Прага, передача конструкций будет проводиться в рамках оказания Украине гуманитарной помощи.

"Загрузка элементов конструкции будет производиться в поселке Велке Альбрехтице, в Моравско-Силезском крае. Для перевозки двух мостов пожарным понадобится семь тягачей с прицепами, пять грузовых автомобилей и два автомобиля сопровождения", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что ранее Чехия уже передавала подобные конструкции Украине, поскольку в ходе боевых действий многие мосты были разрушены.

Война в Украине: роль Чехии

16 ноября 2022 года палата депутатов Чехии признала текущий российский режим террористическим. Это было сделано в соответствии с резолюцией Совета Европы.

Кроме того, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал идею судить нынешнее военно-политическое руководство России на трибунале.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что при участии Чехии будет реализовано более 50 проектов усиления Вооруженных Сил Украины.

В конце октября 2022 года власти Чехии заявили, что у них есть идеи о конфискации российского имущества, замороженного в стране. Прага намерена предоставить Украине 20 миллионов долларов ежегодно на восстановление страны.

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