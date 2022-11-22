На следующей неделе Чехия передаст Украине две тяжелые мостовые конструкции, для транспоровки которых будут привлекать пожарных.
Как сообщает Радио Прага, передача конструкций будет проводиться в рамках оказания Украине гуманитарной помощи.
"Загрузка элементов конструкции будет производиться в поселке Велке Альбрехтице, в Моравско-Силезском крае. Для перевозки двух мостов пожарным понадобится семь тягачей с прицепами, пять грузовых автомобилей и два автомобиля сопровождения", – сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее Чехия уже передавала подобные конструкции Украине, поскольку в ходе боевых действий многие мосты были разрушены.
Война в Украине: роль Чехии
16 ноября 2022 года палата депутатов Чехии признала текущий российский режим террористическим. Это было сделано в соответствии с резолюцией Совета Европы.
Кроме того, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал идею судить нынешнее военно-политическое руководство России на трибунале.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что при участии Чехии будет реализовано более 50 проектов усиления Вооруженных Сил Украины.
В конце октября 2022 года власти Чехии заявили, что у них есть идеи о конфискации российского имущества, замороженного в стране. Прага намерена предоставить Украине 20 миллионов долларов ежегодно на восстановление страны.