Ян Липавский отметил, что не мог бы представить себя в правительстве, которое бы не поддерживало Украину.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал идею судить нынешнее военно-политическое руководство России на трибунале.

"Чехия - среди стран, которые выступают за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны. Сейчас не время говорить о мире. Россия понимает только силу... Если мы хотим безопасности - должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - написал в Twitter дипломат.

Липавский добавил, что не мог бы представить себя в правительстве, которое бы не поддерживало Украину.

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Роль Чехии в борьбе Украины с российскими оккупантами – что известно

Чешское правительство активно помогает Украине с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Прага оказывает Киеву как гуманитарную помощь, так и военную. Кроме того, страна приютила тысячи украинских беженцев.

В то же время в столице Чехии начались акции протесты. Правые и левые радикалы выступили против поставок оружия Украине. Всего на митинги вышли от 50 до 70 тысяч человек.

МИД Украины осудили эти акции протеста, но заверили, что отношения между Украиной и Чехией они не изменят.

Кроме того, 28 октября, в День независимости Чехии, на здании чешского МВД появился баннер с изображением Путина в мешке для трупов.