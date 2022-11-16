РФ использует террористические методы ведения войны.

Палата депутатов Чехии признала текущий российский режим террористическим. Это было сделано в соответствии с резолюцией Совета Европы.

Как сообщило издание Novinky.cz, документ о признании режима РФ террористическим представила депутат от партии STAN Барбора Урбанова. Она заявила: "Российская Федерация абсолютно не уважает фундаментальные права людей, атакует ключевые объекты инфраструктуры и гражданские объекты, пытается запугать украинских граждан и подорвать суверенитет государства. Это соответствует террористическим методам".

Резолюцию поддержали и другие партии. Вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Рихтер прокомментировала ее принятие следующими словами: "Владимир Путин и его руководство — это те, кто начал войну. На их руках кровь тысяч мирных жителей. Практика Кремля напоминает самые мрачные времена сталинизма".

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А депутат Ян Якоб перед голосованием сообщил, что, "если кто-то ведет себя как террорист, он и есть террорист". Резолюцию также поддержала часть оппозиционного движения ANO. В целом "за" признание российского режима террористическим проголосовали 129 из 156 законодателей. Отдельные депутаты воздержались, а против выступила антиевропейская партия "Свобода и прямая демократия".

Признание российского режима террористическим: детали

До парламента аналогичное решение приняли в Комитете по иностранным делам Палаты депутатов Чехии.

В начале октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в который признала российский режим террористическим.

Следом за аналогичную резолюцию проголосовал парламент Эстонии. Депутаты приняли заявление "Осуждение аннексии территории Украины и объявление российского режима террористическим".

А в конце октября с такой же инициативой выступил польский Сенат. Резолюцию поддержали все присутствовавшие в зале сенаторы.

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