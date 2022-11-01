Министры обороны Украины и Чехии говорили о возможностях расширения проектов в сфере ПВО.

Будет реализовано более 50 проектов усиления Вооруженных Сил Украины при участии Чехии.

Об этом написал в Telegram министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что имел "замечательную встречу" с чешской коллегой Яной Черноховой, где обсудили проекты по усилению возможностей ВСУ

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"На повестке дня: 50+ проектов усиления Вооруженных Сил Украины при участии Чехии", - сообщил Резников.

По его словам, с министром обороны Чехии они обсудили ситуацию на фронте, поставки вооружения и оборудования, возможности расширения проектов в сфере ПВО.

Роль Чехии в войне в Украине

Как сообщал УНИАН 31 октября, Чехия на государственном уровне разработала собственный План помощи Украине на 2023-2025 годы, который предусматривает выделение ежегодно более 20 млн евро.

В своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмигаль написал, что военно-техническое сотрудничество между государствами также набирает обороты.

"Чешские самоходные гаубицы "Дана", танки, БМП и другая помощь уже способствуют существенному усилению украинской армии и освобождению украинских земель. На этом не останавливаемся, готовим агрессору много неприятных сюрпризов. Правительство Чехии поддержало и создание международного трибунала для осуждения военно - политического руководства РФ за преступную войну против Украины", - отметил он.

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