Национальный рекорд побил Евгений Марусяк.

Украина на Кубке мира показала лучший результат в своей истории по прыжкам с трамплина и едва не вошла в десятку лучших.

Побил собственные рекорды на этапе в норвежском Викерсунде Евгений Марусяк. Он финишировал на 11-м месте, прыгнув на полетном трамплине на 216.5 м, сообщает Sport.ua.

Его дистанция - это также второй лучший результат в истории Украины по дальности прыжка.

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Предыдущий лучший результат в соревнованиях Кубка мира от Украины также принадлежал Евгению.

После сегодняшних соревнований он улучшил свой рекорд на 7 позиций. Отметим, 15 марта Марусяк также установил рекорд Украины по дальности полета - дал дистанцию в 223 метра.

Украинцы в спорте - теннисистка Костюк уступила польке

Накануне украинка Марта Костюк также провела "горячую" игру на хардовом турнире WTA, который в этом году проходит в американском в Индиан-Уэллс.

К сожалению, она для Украины закончилась неудачно: наша теннисистка отдала победу первой ракетке мира - польке Изи Свёнтек. Игра состояла из двух сетов (1 час 9 минут). Результат - 6:2, 6:1.

Отмечалось, что Костюк была не в лучшей форме. После третьего гейма второго сета она взяла тайм-аут по медицинским причинам. Говорили, что украинку беспокоил большой палец на левой ноге.

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