Им могут отдать на разминирование почти все объекты, кроме критической инфраструктуры.

Кабинет министров работает над привлечением к разминированию территории Украины частных операторов, работающих на коммерческой основе. Для этого будет проведен эксперимент по выводу работ по разминированию в плоскость публичных закупок, о чем в колонке на УП сообщила первый вице-премьер – министр-министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, сейчас уже идет подготовка первой процедуры закупок на разминирование.

"Условно мы разделяем потенциально загрязненные территории на сегменты -критическая инфраструктура, жилой фонд, аграрные земли, леса и акватория. И если в критической инфраструктуре главная ответственность будет лежать на правительственных структурах, то для очистки сельскохозяйственных земель и лесов, значимым будет активное участие частных операторов", - отметила она.

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Свириденко сделала акцент на том, что целью правительства является обеспечение частных операторов возможностью получить все нужные разрешения.

"Минэкономики уже провело первый "эксперимент" сопровождения сертификации для международного оператора. Благодаря этому увидели что требует дерегуляции и упрощения, а где необходима только юридическая помощь в заполнении форм и представлении документов. Наша задача - привлечь к работе в Украине всех международных игроков и поощрить украинский бизнес создавать операторов противоминной деятельности", - добавила она.

Проблема разминирования в Украине - детали

Площадь территории Украины, которая загрязнена взрывоопасными предметами, составляет более 107 тысяч квадратных километров, то есть, соразмерна по площади с американским штатом Флорида или Уругваем.

Российские оккупанты интенсивно минировали линию фронта в ожидании контрнаступления Украины, а также активно использовали широко Запрещенные противопехотные мины ранее. Войска РФ применили по меньшей мере 13 типов противопехотных мин, а также мины-ловушки.

Согласно недавнему отчету аналитического центра GLOBSEC, один сапер может очищать от 15 до 25 квадратных метров в день – в зависимости от местности и концентрации взрывчатых веществ. Загрязненная территория Украины настолько велика, что, по оценкам экспертов, 500 группам разминирования, которые сейчас работают, на завершение работы понадобится 757 лет.