По его мнению, заявляя о планах захватить Харьков, РФ пытается посеять панику и отвлечь внимание ВСУ.

Заявления, которые звучат в России, о возможном наступлении на Харьков - это информационно-психологические спецоперации, направленные на то, чтобы посеять панику среди горожан и отвлечь внимание Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью "Главкому" сказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Это - ИПСО, направленная на то, чтобы поднять тревогу у населения. Потому что после каждого такого информационного вброса логично, что мы чувствуем волнение населения, которое более двух лет живет фактически под ежедневными обстрелами - С-300, "Шахедами" и всем остальным. Так же это попытка влияния на бизнес, который принимает решение, оставаться ли ему на территории Харьковской области, даже если он не поврежден, или все-таки планировать выезжать. То есть оккупант пытается посеять панику среди местного населения и, возможно, отвлечь внимание наших Вооруженных сил от тех приоритетных направлений, которые он себе выбрал для наступления", - считает глава ОВА.

Отвечая на вопрос, есть ли у россиян силы для штурма Харькова, чиновник отметил, что сейчас на Купянско-Лиманском направлении концентрация вражеских войск составляет примерно 100 тысяч человек. Она сохраняется такой уже более 10 месяцев.

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"Из этих 100 тысяч непосредственно воюет примерно тысяч 40. Остальные - это логистика, силы обеспечения, госпитали... Там наши воины сдерживают почти ежедневный натиск, когда проводятся штурмовые атаки по Купянскому направлению, по двум селам - это Синьковка и Табаевка. Происходят атаки и на Лиманском направлении, которое расположено чуть ниже", - рассказал Синегубов.

На севере области, по его информации, концентрации штурмовых войск, по крайней мере таких, которые могли бы пойти на штурм и открывать себе новый фронт, пока нет.

"Однако четко понимаем, что и Харьков, и Харьковская область для Кремля является приоритетом, и должны следить за военной обстановкой на нашей границе фактически 24 на 7, чтобы объективно противодействовать тем угрозам, которые могут быть", - подчеркнул руководитель ОГА.

Говоря о том, какой тактики сейчас придерживается враг, Синегубов заявил, что он обстреливает управляемыми авиационными бомбами и артиллерией абсолютно все приграничье, чтобы терроризировать местное население и отвлекать ВСУ от обороны на основных направлениях.

"У них сейчас есть приоритетное направление - Купянское. Это участок от Купянска-Узлового до реки Оскол, который они намеревались захватить еще летом, потом осенью, потом до Нового года, потом до выборов Путина. Тем не менее, наши Вооруженные силы врага сдерживают, хотя там происходит по 7-15 штурмовых действий в сутки - бронированной техникой, танками, БТР и другим. То есть это не только попытки разведки или действие каких-то диверсионных групп", - рассказал он.

Заявления о намерении РФ оккупировать Харьков - что известно

Недавно российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в российской власти распространило информацию о том, что Владимир Путин ставит перед собой цель захватить Харьков и постепенно закончить так называемую "СВО".

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, реагируя на эту информацию, отметил, что заявления о намерениях захватить Харьков звучат уже третий год, и из-за невозможности завоевать город оккупанты ежедневно обстреливают его жителей.

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