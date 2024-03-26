Он заявил, что из-за неспособности завоевать город оккупанты ежедневно обстреливают его жителей.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отреагировал на информацию от источников российских СМИ о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы планирует оккупировать Харьков.

В частности, председатель ОВА отметил, что за 761 день полномасштабной войны россияне не смогли в бою захватить ни один крупный украинский город, в том числе и Харьков.

"Победить несокрушимых харьковчан не смогли ни в 2022-м, ни в 2023-м, как и удержать позиции в населенных пунктах области", - заявил Синегубов.

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В то же время он отметил, что уже третий год приходится слышать о том, как диктатор Владимир Путин хочет взять Харьков.

"Средневековая тактика варваров: то, что не могут взять на поле битвы, - обстреливают ракетами, самолетами и артиллерией. Поэтому безумные фантазии оккупантов сопровождаются ежедневными обстрелами гражданского населения. Но уничтожение домов мирных людей, это единственное, что могут совершать оккупанты от бессилия на фронте", - подчеркнул Синегубов.

Также он добавил, что на подобного рода "заявления" у украинцев есть единственный и справедливый ответ.

"И его украинские защитники ежедневно доказывают на поле боя", - сказал глава ОВА.

Российское СМИ сообщило о намерениях Путина оккупировать Харьков - подробности

Российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле, правительстве РФ и "Единой России" распространило информацию, что Путин собирается продолжать войну.

Однако оценки этих источников относительно того, какие российский диктатор сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся. Так, один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после неудачного контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного - хоть до Киева - и цена его не волнует".

Другой собеседник, близкий к Кремлю, напротив, считает, что высшее руководство РФ ставит перед собой более "реалистичные цели", а именно взятие Харькова и постепенное окончание "СВО" после этого.

По словам источников "Медузы" среди "российских элит", высокопоставленные чиновники убеждены, что армии РФ под силу взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины будет "трудным".

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