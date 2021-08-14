Очевидцы призывают не помогать похожим аферистам.

Во Львове попрошайка на инвалидной коляске просит деньги в центре города. Однако, внимательные львовяне разоблачили женщину: оказалось она может ходить.

На видео в Telegram-канале PostChat можно увидеть, что из трамвая женщина самостоятельно выносит инвалидную коляску.

А некоторое время спустя ее заметили уже сидящей на этой коляске и просящей милостыню. Прохожие спросили у женщины, может ли она ходить, на что она ответила "нет".

Очевидцы призывают не помогать похожим аферистам.

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Автор: Виктория Гордиенко