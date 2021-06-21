Ранее на улицах Черновцов заметили "попрошайку" с дорогим смартфоном.

В центре Киева разоблачили очередную личность, занимающуюся попрошайничеством. На практике она оказалась совсем не той, за кого себя выдает.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Киев сейчас".

"В Киеве парень проходя мимо попрошайки учуял неладное. Он подошёл к "бабуле", чтобы просмотреть в глаза, а та оказалась с усами и не такая уж и старая", - говорится в сообщении.

Ранее в городе Вишневое на Киевщине очевидцы сняли на видео, как человек на инвалидной коляске стал участником потасовки. Ради этого он даже встал с кресла.

До этого на улице в Черновцах заметили "попрошайку" с дорогим смартфоном, которая просила на улице деньги у людей. Скрывающую лицо женщину застукали с телефоном, напоминающим iPhone 7 Plus. Информация об инциденте завирусилась в соцсетях. В комментариях писали, что под маской скрывается молодая женщина.

В 2019 году журналисты раскрыли схему крышевания попрошаек в метро Киева. Они подсчитали, что всего за неделю попрошайничеством можно заработать 3 тысячи гривень.

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Автор: Юрий Годован