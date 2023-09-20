Его морили голодом и избивали, чтобы он добровольно прошел ВЛК.

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконного удерживания его в помещении военкомата.

Как отмечается в сообщении на сайте ГБР, предварительно установлено, что 19 сентября военнослужащий-водитель избил мужчину, при этом угрожал ему оружием.

"Он бил пострадавшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено в Интернете в этот же день. ГБР немедленно начало расследование этого инцидента в рамках открытого уголовного производства", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что работники ГБР на месте происшествия продолжают изучать все обстоятельства инцидента.

"Установлено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию", - сообщили в Бюро.

Так, решается вопрос сообщения им о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса).

Скандал вокруг Самборского ТЦК

19 сентября появилось видео, где утверждалось, что работники Самборского ТЦК в течение шести суток удерживают и бьют мужчину из Харькова. На одном из роликов видно, как работник ТЦК применяет физическую силу к мужчине.

Впоследствии Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что военнослужащих, которые могут быть причастны к избиению гражданского мужчины, отстранили от исполнения обязанностей и якобы проводится служебная проверка. Позже в ГБР сообщили, что начали расследование этого инцидента.

Вас также могут заинтересовать новости: