Местные жители подозревали братьев Мамонов в причастности к удару еще до обнародования информации СБУ.

Служба безопасности Украины 11 октября обнародовала имена подозреваемых, которые навели ракету по магазину и кафе в селе Гроза. Ими оказались 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. СМИ узнали от местных жителей, что им известно о террористах.

Братья выехали на территорию РФ еще в прошлом году, перед освобождением села Гроза от оккупантов. Однако уже из России дистанционно привлекали к сотрудничеству жителей подконтрольных Украине территорий и формировали собственную сеть информаторов.

Как пишет NV, жители грозы подозревали Мамонов еще до обнародования данных от СБУ.

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В частности, одна из местных жительниц, пережившая оккупацию Грозы, сразу после удара по селу утверждала, что к этим военным преступлениям причастна семья Мамонов. Именно они сразу согласились сотрудничать с россиянами в начале оккупации. Их назначили так называемыми "полицаями".

Женщина вспоминала также о еще одном брате - Александре и их отце Сергее Мамоне. Она подчеркнула, что вся семья была коллаборантами.

"Еще до войны отец Мамонов работал с моим мужем. Я потом ему как-то говорю - тебе не стыдно? Ты же вместе с мужем моим работал. А он говорит - ну и что! Это звери", - рассказала женщина.

Как рассказали "24 Канала" жители Шевченкового, которое находится рядом с Грозой, старшего из братьев Владимира Мамона хорошо помнят за его ужасные поступки во время оккупации. Отмечают, что он был "страшным человеком" и не чурался издеваться над местными.

"Говорят, что именно старший сын был действительно страшным. Когда была оккупация, он в подвалы людей затягивал. Издевался. Очень жестокий, хоть и молодой парень. Сбежали они все сейчас", - рассказала местная жительница.

Ракетный удар по грозе-что известно

5 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Гроза Харьковской области, попав в кафе и магазин, расположены в одном здании. Во время атаки в кафе и возле него находились около 60 человек, которые пришли на поминальный обед.

Сейчас известно о гибели 55 человек в результате вражеского удара. Идентификация тел погибших продолжается.

11 октября СБУ сообщила об установлении лиц двух предателей, которые навели удар на Грозу. Ими оказались бывшие жители села-коллаборанты 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

Во время оккупации региона они перешли на сторону захватчиков, но накануне освобождения региона вместе с семьями бежали в РФ

По данным следствия, с начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

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