По закону, учебный год в школах длится до 30 июня.

В Украине образовательное учреждение или местные власти имеют право продлить учебный год или окончить его традиционно.

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Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире телеканала «1+1».

По его словам, учебный год в школах продлевается до 30 июня - это по закону. Власть на местах может самостоятельно принимать решение относительно учебного процесса.

«Если школа или департамент образования решат продлить учебный год, то они имеют на это право. Ученики должны учиться не менее 175 учебных дней в году», - пояснил омбудсмен.

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Автор: Леся Лещенко