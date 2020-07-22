СБУ задержала экс-силовика, которого оккупанты обвиняли в ликвидации Захарченко

СБ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны.

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу. В прошлом году СМИ боевиков и России назвали Байдалу организатором убийства главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко.

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Как сообщает «РБК-Украина», об этом говорится в ответе СБУ на запрос журналистов. Байдале (позывной «Швед») сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

Отмечается, что 8 июля в СМИ появились сообщения об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержании бывшего сотрудника СБУ.

В ответе на запрос журналистов СБУ подтвердила, что задержанный - Андрей Байдала.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале, - ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, - ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в ответе ведомства.

СБ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования. Позже в пресс-центре Службы уточнили, что Байдала был сотрудником СБУ, а "представителем другого правоохранительного органа".

Отмечается, что в июне 2019 года российские СМИ распространили информацию о том, что боевики «ДНР» назвали организаторами убийства Захарченко «агентов» под руководством якобы сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка был убит главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко.

В СБУ тогда предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и вредной.

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