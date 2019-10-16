Появилась новая версия гибели главаря "ДНР" - в сети ее высмеяли

В "ДНР" заявили, что их главаря Захарченко "убили пенсионеры КГБ, которым 70 лет".

Появилась новая версия убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.

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Об этом в Twitter написал украинский журналист Денис Казанский и опубликовал заявление "чиновника "ДНР" Александра Бородая.

Так, в "ДНР" заявили, что их главаря Захарченко "убили пенсионеры КГБ, которым 70 лет".

"Пенсионеры взорвали Захарченко и ушли огородами. Всякое я слышал, конечно, но такой дичи еще не было. Это даже для дегенеративных любителей "ЛДНР" чересчур", – написал Казанский. В сети высмеяли такое заявление террористов.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса.

Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.