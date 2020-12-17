На судебное заседание пустили только журналистов.

Жену и мать Андрея Антоненко не пустили на заседание Шевченковского райсуда Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, на рассмотрение уголовного производства по обвинению ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь в причастности к убийству журналиста в июле 2016 года, не пустили близких родственников Антоненко.

На судебное заседание пустили только небольшое количество журналистов.

Читайте такжеГод в СИЗО: подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей

Следует также отметить, что сегодня дело рассматривается по существу, поэтому активисты, поддерживающие обвиняемых, не призывали людей приходить в суд. Только группа поддержки - это всего около 10 человек, но несмотря на это у здания суда приняты беспрецедентные меры безопасности: несколько сотен правоохранителей, десятки легковых и грузовых автомобилей полиции.

В настоящее время прокурор продолжает объявлять материалы уголовного производства. Ожидается, что сегодня адвокаты Антоненко заявят ходатайство об изменении ему меры пресечения.

Убийство Шеремета: что известно о расследовании

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущей.

Их дело рассматривает суд присяжных.

9 сентября суд изменил Дугарь меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в 168 тыс. грн.

21 октября Шевченковский райсуд Киева до 19 декабря продлил меру пресечения Антоненко и Кузьменко и процессуальные обязанности для Дугарь.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей Антоненко, поскольку, по мнению следствия, имеются определенные риски, в частности, что после освобождения из-под стражи обвиняемый якобы может скрываться или сбежать.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк