Дело Шеремета: Зеленский рассказал, кто понесет ответственность

Президент подчеркнул, что это дело ведет и полностью отвечает за него глава МВД Аваков.

Если суд не докажет причастность подозреваемых к убийству журналиста Павла Шеремета, то будут нести ответственность те люди, которые довели дело до суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства.

«Что касается дела Шеремета ... Однозначное оно или нет - я тоже не знаю. Меня пригласили и я пришел (на брифинг МВД, во время которого огласили имена подозреваемых - УНИАН), потому что я хочу быть приглашенным на все громкие дела. На все резонансные дела, куда будут приглашать президента и где будут ждать моей поддержки, я буду приходить», - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в этом деле и в обоснованности подозрений его фигурантам должен разобраться суд.

«Сейчас это дело ведет и отвечает за него министр внутренних дел Арсен Аваков, он это знает. Это, действительно, его дело. И он ответственен за результат этого дела. Если докажет следствие, а потом суд, эти люди - убийцы, то они сядут в тюрьму, а если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невинных людей», - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь, также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.