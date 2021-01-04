Двоюродная сестра журналиста Павла Шеремета Оксана Мозгунова не исключает, что к его убийству причастны спецслужбы Беларуси.
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По ее мнению, Шеремета точно убили "не простые смертные".
"Одни говорят, что убийцы – из Беларуси, вторые твердят, что из России, третьи уверены, что из Украины. Кто бы это ни был, нам от этого легче не станет", – отметила Мозгунова.
Белорусский след в убийстве Шеремета: что известно
Сегодня, 4 января, белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.
В Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста, и расследуют их.
Убийство Шеремета: подробности
- Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
- 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.
- Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
- 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Их дело рассматривает суд присяжных.
- Антоненко находится под стражей. Кузьменко находится под домашним арестом, Дугарь - под залогом.
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