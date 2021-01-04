Фрагменты информации, которые следователи получили в декабре 2020 года, обнародованы в интернете. На записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета.

В Национальной полиции Украины заявили о получении документов и аудиозаписей о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом Нацполиция сообщает в Facebook.

Читайте также"Похороны правосудия": активисты на Банковой устроили траурную процессию из-за "дела Шеремета" (фоторепортаж)

"В декабря 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины определенную информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году", - говорится в сообщении.

В частности, говорится, что "документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления".

"Фрагменты информации, которой располагает следствие Нацполиции, опубликованы в сети интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, подчеркивался вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на данный момент украинские правоохранители получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий.

В полиции напомнили, что дело в отношении исполнителей подрыва авто Шеремета передано в суд, в отношении заказчиков выделено отдельное уголовное производство, расследование по которому продолжается.

Убийство Шеремета: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 декабря, белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Их дело рассматривает суд присяжных.

Антоненко находится под стражей. Кузьменко находится под домашним арестом, Дугарь - под залогом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко