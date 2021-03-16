По словам местных жителей, задержанный нередко вел себя агрессивно, когда выпивал.

В последнее время задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области часто выпивал и не раз вел себя агрессивно по отношению к соседям: выламывал двери, дрался, угрожал.

Об этом пишет «КП в Украине» со ссылкой на слова местных жителей.

Читайте такжеПричастность подозреваемого к изнасилованию и убийству 7-летней Марии Борисовой установила экспертиза – МВДКак рассказали селяне, подозреваемого зовут Николай, для местных он «дядя Коля». Ему 62 года, он приехал жить в Счастливое около 35 лет назад. Последние года 4 жил один.

«Если идешь по селу и слышишь ор какой-то или разборки, то можно уверенно говорить – дядя Коля уже выпил и с кем-то что-то не поделил. Он не раз выламывал соседям двери, дрался… У него как раздвоение личности: трезвый – нормальный мужик, никуда не лезет, работает, ведет себя нормально… А как выпьет – беда, драки, ссоры, крики», – рассказала одна из местных жительниц.

По ее словам, когда всех мужчин с села собрали сдать анализы на ДНК, то «он сильно нервничал»: «Пока стоял в очереди, выкурил, наверное, две пачки сигарет. Вел себя раздраженно, хотя уже и не был пьян. На это все обратили внимание. Он своей очереди на ДНК так и не дождался, но анализы у него забрали на следующий день».

Женщина также рассказала, что, когда полицейские пришли к сараю подозреваемого, он отказался его открывать и уговорил полицейских не срывать замок.

При задержании подозреваемого местные жители хотели устроить над ним самосуд: «Если бы не полицейские, его действительно могли растерзать на месте. Полицейские смогли убедить толпу, что вина Николая еще не доказана».

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 62-летнего мужчину, его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Катерина Шварц