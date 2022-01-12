Определение обжалуется в части, где суд не увидел вины государства в многолетнем бездействии и непринятии мер относительно подростка и его семьи.

На Харьковщине адвокат семьи убитой и изнасилованной подростком 6-летней Мирославы Третьяк Артем Донец подал апелляционную жалобу на определение Волчанского районного суда.

Об этом сообщается на странице адвокатского объединения "Донец и партнеры" в Facebook.

"Определение обжалуется только в той части, где суд не увидел вины государства в многолетнем бездействии и непринятии мер в отношении малолетнего и его семьи. Хотя была большая совокупность письменных доказательств и показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей и представителей органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Как отметили в объединении, очевидно, что такие ужасные действия не совершаются 13-летними детьми просто так неожиданно, без каких-либо предпосылок.

Читайте также"Выгнали за украинскую позицию" : во Львове разгорелся скандал из-за российских песен в клубе"Совершению убийства предшествовали недостатки воспитания со стороны родителей 13-летнего мальчика и должностных лиц учебных заведений, а также ряд случаев совершения им общественно-вредных и опасных деяний. При этом общественная опасность деяний и жестокость действий подростка постоянно возрастала, однако каждый следующий случай неизменно не получал никакого реагирования со стороны родителей и органов власти", - добавили в адвокатском объединении.

Убийство Мирославы Третьяк

Как сообщал УНИАН, 28 июля 2021 года в пгт Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме обнаружили тело 6-летней Мирославы Третьяк с признаками насильственной смерти.

В убийстве девочки обвинили 13-летнего соседского мальчика, с которым она пошла на прогулку и не вернулась.

2 декабря определением Волчанского районного суда Харьковской области к несовершеннолетнему применена принудительная мера воспитательного характера в виде направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 3 года.