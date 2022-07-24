В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину населению было роздано большое количество оружия, что сыграло свою роль в обороне Киева и других городов.

Правоохранители на днях нашли и изъяли у жителей одной из северных областей Украины два трофейных танка российских оккупантов.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, в начале полномасштабного вторжения России в Украину населению было роздано большое количество оружия, что сыграло свою роль в обороне Киева и других городов.

"Как только ситуация относительно стабилизировалась на Киевщине, мы поставили вопрос о контроле над оружием... Мы думаем сформировать реестр лиц, которым выдано оружие, сделать его цифровым, доступным на планшете для каждого полицейского, который несет службу на блокпосте. Чтобы было легко идентифицировать каждую единицу оружия, как отечественного образца, так и трофейную, которая так же должна быть зарегистрирована", - сказал Енин.

Он отметил, что это непростой процесс, который требует чрезвычайно точного подхода со стороны наших военных.

"Наши полицейские изымают большое количество оружия, боеприпасов, даже боевой техники. Буквально несколько дней назад в одном из северных регионов у местного населения изъяли два трофейных танка. Мы побуждаем население передавать "отжатую" технику нашим Вооруженным силам", - рассказал Енин.

Замглавы МВД подчеркнул, что вопрос оборота оружия очень важен, однако Украина до сих пор не имеет соответствующего закона.

Как сообщал УНИАН, в марте, через месяц после полномасштабного вторжения РФ, украинская армия имела на 43 танка больше, чем до начала войны, благодаря захвату их в России.

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