Танковые потери украинской армии значительно ниже, чем у противника. Кроме того, украинские защитники захватили более сотни трофейных танков.

Украинская армия имеет больше танков, чем до начала войны, поскольку продолжает захватывать их у России.

Об этом пишет Forbes.

За время войны Украина потеряла по меньшей мере 74 танка. Среди них уничтоженные и захваченные.

Россия во время войны в Украине потеряла по меньшей мере 274 танка. По данным издания, силы обороны Украины захватили примерно 117 российских танков, остальные - уничтожены на поле боя.

Аналитики, изучив данные открытых источников, утверждают, что сейчас украинская армия может иметь на 43 танка больше, чем месяц назад без привлечения ни одной совершенно новой единицы техники.

Тем временем россияне захватили по меньшей мере 37 украинских танков. Этого недостаточно, чтобы компенсировать примерно 274 потерянных танка.

"Эти 117 танков, которые захватила Украина, - это лишь те, которые аналитики могут подтвердить визуально. Фактическая сумма почти наверняка намного выше", - отмечает издание.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с высоты снял уничтожение танка оккупантов.

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