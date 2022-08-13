План строительства жилья для украинских переселенцев уже готов. Его разрабатывали с несколькими архитектурными бюро.

После восстановления жилого фонда и возвращения украинцев в их дома, квартиры для переселенцев будут переданы военным, медикам и работникам полиции.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

Он также заявил о завершении плана строительства жилья для переселенцев.

"Он разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро, и уже подготовлена соответствующая документация", - добавил Тимошенко.

Согласно плану, предполагается возведение пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около $700-800 за квадратный метр.

Как ранее сообщал УНИАН, модульные городки, которые открываются для внутренне перемещенных лиц, будут иметь все необходимое оборудование, чтобы функционировать и зимой.

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