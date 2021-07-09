У украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, который незаконно содержится в «ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области», произошел микроинсульт.
Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
По словам адвоката Газиева, врач скорой, которую вызвали в следственный изолятор, это отрицал. Мол, мужчина вполне здоров и не нуждается в помощи.
Отмечается, что политзаключенный также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли.
Читайте такжеВ Харькове насильник несовершеннолетней девочки получил 13 лет тюрьмы«Однако обращение к администрации СИЗО об оказании необходимой медицинской помощи и проведении квалифицированного врачебного осмотра игнорируются. Вышеуказанные действия расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», - говорится в сообщении.
Денисова обращается к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева, в частности, обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.
«От Генерального прокурора РФ Игоря Краснова требую предоставить правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО-5 города Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности», - написала она.
Также Денисова призвала международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля.
Вас также могут заинтересовать новости
- Политзаключенный Кремля Шумков рассказал о пытках российских силовиков
- Омбудсмен рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают на Донбассе
- Оккупанты в Крыму вынесли приговор украинскому военному Добрынскому
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram