Украинец не оставил своих намерений начать голодовку.

Политзаключенный Кремля Валентин Выговский, которого незаконно удерживают в колонии в Кировской области РФ, находится в тяжелом психологическом состоянии.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил его отец Петр Выговский.

Он рассказал, что недавно его сына из штрафного изолятора, в котором его содержали в общей сложности более 5 лет, перевели в барак со строгими условиями содержания.

"Вообще это как наказание для заключенных, но в данном случае это было для Валентина как облегчение", - отметил отец политзаключенного.

По словам Выговского, его сын планировал провести жесткую голодовку, однако отец надеется, что он ее отсрочит из-за незначительного смягчения условий содержания.

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Недавно семья украинца получила письмо от Выговского, которое он за все время заключения впервые писал за столом, ведь в штрафном изоляторе весь день можно только стоять.

"Он о здоровье никогда не пишет, я об этом знаю лишь со слов правозащитников, которые у него были около месяца назад. По их словам, цвет кожи у него серый... тем более зимой, по его подозрению, он переболел COVID-19. Но питание сейчас немного улучшилось. Психологическое состояние очень тяжелое, потому что 5 лет в штрафном изоляторе - это очень много", - отметил Выговский.

В то же время, по его словам, представители российского омбудсмена и российские правоохранители уверяют международное сообщество и родственников Выговского, что с ним все хорошо.

"Но надежда есть. Для нас главное, что он не начинал эту голодовку, потому что у него были намерения очень серьезные - до летального исхода. Есть надежда, что хоть изменение условий немножко отсрочит это", - надеется отец украинца.

Он также отметил, что вся семья надеется на освобождение Валентина в рамках возможного обмена, однако не очень верит в то, что это произойдет скоро.

Выговский также отметил, что украинская власть не коммуницирует с семьями политзаключенных, поэтому они ничего не знают о возможных переговорах по освобождению своих родных.

Отец незаконно заключенного украинца также сообщил, что 100 тыс. грн материальной помощи, которую семьи некоторых политзаключенных получают от государства, очень быстро тратятся на текущие расходы, в частности, на покупку средств гигиены, отправку писем и передач.

"Иметь политзаключенного в семье - это очень дорого... Отправить один конверт стоит около 40-45 гривен...", - отметил он.

По словам Выговского, одним письмом семья редко ограничивается и присылает в колонию еще разрешенные журналы, ведь там их сын находится фактически в изоляции. Из-за этого стоимость отправления значительно возрастает, а таких отправлений семья делает по одному-два в неделю.

"Я сейчас уже письма меряю весом, потому что в зависимости от него разные тарифы", - уточнил Выговский.

Он рассказал, что ранее сын писал домой один или два письма в месяц, но в предпоследнем письме, пока еще был в штрафном изоляторе, писал, что планирует начать голодовку и больше не будет писать писем, однако после перевода в строгие условия содержания все же написал еще одно письмо.

"Но он написал, что намерений своих не оставил. Немного отсрочил... Он держался очень долго, где-то до конца прошлого года. Даже нас поддерживал. А где-то с конца прошлого года увидел, что никакого прогресса нет ни со стороны России, ни со стороны нашей власти, и вера исчезла. Вообще у него настроение не очень", - сказал отец политзаключенного.

Он добавил, что через два месяца будет уже ровно 7 лет, как его сына незаконно удерживают.

За это время сын Валентина уже успел перейти в седьмой класс, но отец ни разу не водил его в школу.

Выговский считает, что одним из действенных методов напоминания о политзаключенных и предотвращения их пыток являются акции, которые проводят семьи украинцев и правозащитники, ведь именно огласка обеспечивает их безопасность.

Он также напомнил, что 3 августа его сыну исполнится 38 лет - это будет седьмой день рождения, который Выговский будет "праздновать" за решеткой.

"Хотелось бы, чтобы он уже здесь его отпраздновал...",- подытожил отец политзаключенного.

Валентин Выговский: в чем обвиняли

Выговского российские оккупанты задержали в сентябре 2014 года во время частного визита в Симферополь.

В декабре 2015 года Московский областной суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж в авиационной сфере, а именно - за "привлечение через интернет-работников организаций российского оборонно-промышленного комплекса авиационно-космического профиля к сбору и предоставлению ему за денежное вознаграждение закрытой технической документации по текущим перспективным разработкам”.

Выговского удерживают в колонии в Кировской области РФ.

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Автор: Антонина Доломанжи