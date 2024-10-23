По словам эксперта, реальный ответ можно будет получить после выборов президента в США, которые состоятся 5 ноября.

Если бы такие секретные договоренности по отказу от нанесения ударов по энергетическим объектам существовали бы, то о них на данном этапе никто бы не узнал. Такое мнение высказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире на Радио NV.

В частности, у эксперта спросили, существуют ли какие-то кулуарные договоренности между Украиной и Россией, учитывая отсутствие массовых ракетных ударов РФ по украинской энергетике и отсутствие украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Идут удары по объектам химической промышленности. И есть удары по Крыму, по оккупированным территориям. На самом деле мы не можем знать, существуют ли какие-то договоренности. Во всяком случае, если бы они существовали, о них никто бы не узнал", - сказал Самусь.

При этом, по его мнению, существует опасность, что Россия возобновит массовые ракетные удары с началом морозов.

"Я могу объяснить, почему сейчас ракетных ударов нет, потому что Россия пытается подтянуть начало первых ударов к реальным морозам. Сейчас стоит теплая погода. Днем вообще доходит до 20 градусов тепла на солнце", - объяснил Самусь.

Он отмечает, что надо понимать контекст ситуации, потому что журналисты могут иногда спрашивать президента Владимира Зеленского, может ли взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам в Украине и России быть предпосылкой для начала каких-то переговоров о завершении войны. Таким образом, журналисты создают повод для утвердительного ответа, что это может так быть.

В то же время эксперт отмечает, что возникает вопрос, будет ли влиять на интенсивность боевых действий на фронте то, что Россия сейчас не бьет по украинской энергетике в условиях, когда западные союзники отказываются передавать Украине ракеты для ударов по территории РФ. Самусь подчеркнул:

"Это является аргументом потому, что, возможно, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы мы не били по определенным объектам, в том числе ограничивая наши удары дронами. С другой стороны, нет ударов по Керченскому мосту? Почему нет? Или это часть замысла, то есть, у нас подготовленная операция и для этого просто еще не сложились условия? Например, в плане победы Зеленского четко написано, что нам нужно дальнобойное оружие и разрешения бить по территории России".

По его словам, удары по Керченскому мосту и по инфраструктуре на территории России создают условия, когда Украина сможет проводить какие-то операции на южном направлении.

"Но, суть остается в том, что мы не бьем с полным интенсивом по российской территории - они не бьют с полным интенсивом по украинской территории. Является ли это какой-то прелюдией к началу переговоров, увидим после 5 ноября. Я думаю, что, в принципе, 5 ноября даст много ответов. Если это будет Трамп, он уже 6 ноября может заявить: господа, Зеленский и Путин, я призываю к началу консультаций и немедленному прекращению боевых действий", - отметил Самусь.

В то же время в такой ситуации возникает вопрос, потому что российский диктатор Путин может сказать о прекращении боевых действий, но будет оставлять требования, чтобы Украина отказалась от Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Таким образом, Путин выставит условия торга.

"Пойдет ли на это Украина? Потому что руководство Украины говорило, что готово к переговорам, но конечно, что никакие торги нашей территорией невозможны", - отметил Самусь и обратил внимание на слова президента Зеленского, что не все надо решать военным инструментом, а можно все это решить дипломатическим путем.

"Очевидно, что если Россия сейчас выведет свои войска (с оккупированной территории Украины - УНИАН), то можно все решить на уровне дипломатии", - отметил Самусь.

Эксперт добавил, что в такой ситуации еще возникает вопрос, кто сможет быть модератором этого процесса.

"Если Трамп возьмет на себя эту ответственность - окей, можно посмотреть. То есть, на самом деле мы сейчас находимся в очень интересном и чувствительном периоде, когда очень многое происходит. Я бы не сказал, что это измена такая однозначная. Я бы сказал, что все это очень трудно просчитать", - считает Самусь.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал три фактора, которые могут повлиять на РФ для начала мирных переговоров. В частности, одним из этих факторов является вопрос энергетики, и удастся ли получить в этом вопросе результаты. Президент Украины напомнил, что на первом Саммите мира в июне речь шла о поиске решения по энергобезопасности.

"Другими словами: мы не атакуем их энергетику, они не атакуют нашу энергетику. Ведет ли это к завершению горячей стадии (войны)? Считаю, да. Потому что это часть войны, которая очень опасна для нас. Если мы договариваемся вместе с партнерами или при посредничестве с партнерами, как вывод из Саммита, что по энергетике стороны не бьют, то это уменьшение градуса", - сказал Зеленский.

В то же время по словам Зеленского, Украина не обсуждает получение членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) в обмен на отказ от оккупированных Россией украинских территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: