Так называемая церковь Десятинного храма Пресвятой Богородицы незаконно расположена УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины.

Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован, потому что это является самовольным строительством Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что так называемая церковь Десятинного храма Пресвятой Богородицы незаконно расположена на территории Национального музея истории Украины.

Министр отмечает, что самовольный захват участка религиозной общиной УПЦ МП начался в 2008 году.

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"Изначально сооружение имело вид трех сблокированных киосков. В 2012 году во времена Януковича началось "узаконивание" незаконного строительства", - сообщает Ткаченко.

По словам министра, никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала. При этом добавил, что само здание построено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство, и в эксплуатацию здание в установленном порядке не введено.

Ткаченко отмечает, что еще с 2020 года продолжается суд по иску от Национального музея истории Украины относительно устранения препятствий в пользовании земельным участком путем сноса самовольного объекта.

"Министерство культуры и информационной политики Украины привлечено к делу как третья сторона и способствует этому процессу. Сейчас экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено уже на 18 января 2023 года, так что есть обоснованное ожидание, что вскоре спор таки будет решен законным способом", - подчеркнул Ткаченко.

Десятинная церковь - что известно

Десятинная церковь, или это Успение Пресвятой Богородицы, была возведена на Старокиевской горе в 989-996 годах по инициативе Владимира Великого. Она считалась первым каменным христианским храмом в Киевской Руси после принятия христианства.

Десятина церковь была разрушена в 1240 году во время набега татаро-монгольские орды. Она не сохранилась за исключением отдельных конструктивно-декоративных фрагментов фундамента.

В 2018 году градостроительная комиссия Киевского городского совета поддержала петицию, которая требует снести незаконную Десятинную часовню УПЦ МП на территории Нацмузея истории Украины. Депутаты поручили КГГА "принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение выявленных правонарушений в кратчайшие сроки".

В том же году в Минкульте часовню УПЦ МП назвали незаконной застройкой, которая находится на земельном участке особо ценных территорий и приводит к повреждению объектов культурного наследия - памятника национального значения на территории охранной (буферной зоны) объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Санкции против УПЦ МП

С 22 ноября 2022 года сотрудники СБУ осуществляют обыски на территориях монастырей и епархий УПЦ МП. В частности, 6 января СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

Президент Владимир Зеленский 1 декабря сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении возможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

УПЦ МП арендовала две крупнейшие церкви на территории верхней Киев-печерской лавры - Успенский собор и Трапезный храм. В конце декабря истек срок аренды истек. Министерство культуры заявляло, что будет рекомендовать не продолжать сроки аренды УПЦ Московского патриархата Успенского и Трапезного храмов в Национальном Киево-Печерском заповеднике. 5 января этого года стало известно, что Успенский собор и трапезную церковь Киево-Печерской Лавры вернули государству. Соответствующее решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

7 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство некоторых священников УПЦ МП. По данным СМИ, речь идет о 13 священнослужителях.

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