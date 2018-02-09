Киевсовет поддержал петицию о сносе часовни УПЦ МП возле исторического музея

Депутаты поручили начать процесс сноса часовни, когда будет доказано незаконное размещение сооружения.

Градостроительная комиссия Киевского городского совета поддержала петицию, которая требует сноса незаконной Десятинной часовни УПЦ МП на территории Нацмузея истории Украины.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета депутаты единогласно поддержали петицию о сносе часовни, сообщает пресс-служба КГС.

Как отметил инициатор соответствующего обращения Вячеслав Толпыга, территория на которой незаконно построено сооружение-часовня УПЦ МП, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам автора петиции, территория является памятником истории национального и местного значений.

Читайте такжеПравославные киевляне собрали 12 тысяч подписей в поддержку Десятинного храма УПЦ (фото, видео)

Депутаты поручили КГГА в случае установления незаконного размещения сооружения "поручить структурным подразделениям исполнительного органа принять все предусмотренные действующим законодательство меры, направленные на устранение выявленных правонарушений в кратчайший срок."

К этому процессу также должны привлечь представителей Национального музея истории Украины.

Как сообщал УНИАН, в Минкульте часовню УПЦ МП назвали незаконной застройкой, которая находится на земельном участке особо ценных территорий и приводит к повреждению объектов культурного наследия – памятника национального значения на территории охранной (буферной зоны) объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.